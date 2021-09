Alitalia: senatori Pd, 'da vertici indisponibilità al dialogo, così non va ' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Le risposte dei vertici di ITA ai senatori confermano un atteggiamento di completa chiusura e indisponibilità al dialogo che impedisce la ripresa della trattativa". Lo dichiarano la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, il capogruppo il commissione trasporti, Salvatore Margiotta, i senatori Bruno Astorre e Vincenzo D'Arienzo. "Intanto su una serie di chiarimenti chiesti in merito al piano industriale non è stata data nessuna risposta adeguata. Ma, soprattutto, sulle questioni legate al personale non c'è alcuna disponibilità a confrontarsi: sono, infatti, state confermate le assunzioni dirette, solo ieri 100, ma non è stata data nessuna spiegazione sulle professionalità chiamate, né chiarito se si tratta di lavoratori già impiegati in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Le risposte deidi ITA aiconfermano un atteggiamento di completa chiusura ealche impedisce la ripresa della trattativa". Lo dichiarano la presidente deidel Pd, Simona Malpezzi, il capogruppo il commissione trasporti, Salvatore Margiotta, iBruno Astorre e Vincenzo D'Arienzo. "Intanto su una serie di chiarimenti chiesti in merito al piano industriale non è stata data nessuna risposta adeguata. Ma, soprattutto, sulle questioni legate al personale non c'è alcuna disponibilità a confrontarsi: sono, infatti, state confermate le assunzioni dirette, solo ieri 100, ma non è stata data nessuna spiegazione sulle professionalità chiamate, né chiarito se si tratta di lavoratori già impiegati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia senatori Pd e M5s frenano i vertici di Ita ... ha affermato il senatore Pd, Salvatore Margiotta, al termine di un incontro di senatori Pd - M5S e ... 'La messa a gara del marchio Alitalia costituisce un affronto inaccettabile per gli interessi ...

Alitalia: Pd Senato, 'prevalga buonsenso, riaprire trattativa' Lo dichiarano in una nota la Presidente dei Senatori del Pd, Simona Malpezzi, il capogruppo in commissione trasporti Salvatore Margiotta, i senatori, Vincenzo D'Arienzo e Bruno Astorre.

Alitalia: senatori Pd, 'da vertici indisponibilità al dialogo, così non va ' - Ildenaro.it Il Denaro ITA, proseguono assemblee lavoratori. Si prova a ricucire lo strappo (Teleborsa) - Proseguono a Fiumicino anche oggi, mercoledì 21 settembre, le assemblee dei lavoratori Alitalia dalle 10 alle 18, dopo la rottura delle scorse ore della trattative con Ita ...

Altavilla (Ita): “Alitalia, valore irrealistico” Il presidente della nuova società aerea ha contestato il valore di 290 milioni fissati dalla gara per il marchio Alitalia ...

