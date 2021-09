Roma, ansia Zaniolo: dal ruolo al contratto, il gioiello giallorosso è in difficoltà (Di martedì 21 settembre 2021) Per Nicolò Zaniolo non è stato un inizio di stagione da ricordare con la maglia della Roma: le difficoltà potrebbero avere motivi specifici La stagione di Nicolò Zaniolo alla Roma non è cominciata alla grandissima. E la conferma è arrivata domenica sera quando per il forcing finale per cercare il pareggio a Verona, José Mourinho ha preferito sostituirlo e fare a meno di lui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il gioiello giallorosso starebbero trovando difficoltà innanzitutto nel ruolo; con quei compiti difensivi “alla Eto’o” che gli chiede lo Special One e che il calciatore difficilmente riesce ad assorbire. Poi tra Zaniolo e la Roma c’è ancora in ballo la questione contratto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Per Nicolònon è stato un inizio di stagione da ricordare con la maglia della: lepotrebbero avere motivi specifici La stagione di Nicolòallanon è cominciata alla grandissima. E la conferma è arrivata domenica sera quando per il forcing finale per cercare il pareggio a Verona, José Mourinho ha preferito sostituirlo e fare a meno di lui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilstarebbero trovandoinnanzitutto nel; con quei compiti difensivi “alla Eto’o” che gli chiede lo Special One e che il calciatore difficilmente riesce ad assorbire. Poi trae lac’è ancora in ballo la questione...

