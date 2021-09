Udinese-Napoli, dagli spalti intonano cori contro Spalletti! (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è passato inosservato la frase intonata dagli spalti della tifoseria dell'Udinese contro Luciano Spalletti durante il match fra i friulani e i partenopei. Ricordiamo, infatti, che il tecnico napoletano ha anche allenato l'Udinese in precedenza ma, evidentemente, i supporters friulani e il tecnico non si sono lasciati in buoni rapporti visto che hanno intonato dagli spalti "Spalletti uomo di merda". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è passato inosservato la frase intonatadella tifoseria dell'Luciano Spalletti durante il match fra i friulani e i partenopei. Ricordiamo, infatti, che il tecnico napoletano ha anche allenato l'in precedenza ma, evidentemente, i supporters friulani e il tecnico non si sono lasciati in buoni rapporti visto che hanno intonato"Spalletti uomo di merda".

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - AlbertMathenjwa : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Udinese 0-1* Napoli *(Insigne 25’) #SSFootball - Spazio_Napoli : Udinese-Napoli, dagli spalti intonano cori contro Spalletti! - CalcioNapoli24 : - jjjaaaden : lo stadio è a 6 km da casa mia e riesco a sentire tutto il tifo di udinese napoli damn si stanno massacrando -