Incidente diplomatico sfiorato a Sky: mandati in onda 10 secondi del gol di Morata (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è stato un momento di forte imbarazzo durante Il Club di Sky Calcio, la trasmissione condotta da Fabio Caressa sull’emittente satellitare la domenica sera, dopo il posticipo della Serie A di calcio. Come ormai è noto, Sky non ha i diritti di trasmissione degli highlights pay delle partite (può trasmettere solo quelli delle tre partite per ogni giornata in co-esclusiva con Dazn), dal momento che la Lega di Serie A ha deciso di non metterli all’asta. Per questo motivo, nel dopo partita, la televisione satellitare sta facendo i salti mortali per parlare di calcio senza – di fatto – far vedere immagini di calcio giocato. Eppure, nella serata del 19 settembre, a ridosso della mezzanotte, si è sfiorato l’Incidente diplomatico con Dazn, perché sono andati in onda per errore 10 secondi dell’azione che ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è stato un momento di forte imbarazzo durante Il Club di Sky Calcio, la trasmissione condotta da Fabio Caressa sull’emittente satellitare la domenica sera, dopo il posticipo della Serie A di calcio. Come ormai è noto, Sky non ha i diritti di trasmissione degli highlights pay delle partite (può trasmettere solo quelli delle tre partite per ogni giornata in co-esclusiva con Dazn), dal momento che la Lega di Serie A ha deciso di non metterli all’asta. Per questo motivo, nel dopo partita, la televisione satellitare sta facendo i salti mortali per parlare di calcio senza – di fatto – far vedere immagini di calcio giocato. Eppure, nella serata del 19 settembre, a ridosso della mezzanotte, si èl’con Dazn, perché sono andati inper errore 10dell’azione che ha ...

