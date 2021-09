Anna Tatangelo | nuove rivelazioni in attesa di Scene da un matrimonio

(Di domenica 19 settembre 2021)ha fattoriguardoda un, che inizierà fra pochissimo. Nel frattempo, la cantante ha anche dispensato un consiglio riguardo la data giusta per le nozze.ha trascorso quasi tutta l’estate a girare le puntate dida un, il programma in cui lei debutterà alla conduzione. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

e_inveceno_ : @CinguettaTV La prossima domenica sì, ma il 3 ottobre comincia #SceneDaUnMatrimonio con Anna Tatangelo..... - elextomlinson : comunque solo io riesco a passare da ascoltare louis a sfera ebbasta ad anna tatangelo e ashe - darveyfeels_ : RT @YleniaMozzillo: La classe di Anna Tatangelo ?? #Amici21 - YleniaMozzillo : La classe di Anna Tatangelo ?? #Amici21 - ciofixw : RT @ixanaxx: chissà se LDA troverà la sua Anna tatangelo nella scuola #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Debutterà la prossima domenica 5 ottobre su Canale 5, il nuovo programma condotto da. Stiamo parlando del programma intitolato Scene da un matrimonio . La cantante di Sora , nonostante sia molto giovane può vantare una grande carriera alle sue spalle e adesso è pronta ...sulla rottura con Gigi D'Alessio/ "Mi sono dovuta ricostruire" E' poi stato il turno di LDA , figlio di Gigi D'Alessio, non ha convintoPettinelli ma ha ottenuto il benestare di ...Anna Tatangelo ha fatto ancora delle dichiarazioni, in attesa che il programma Scene da un matrimonio vada in onda.Debutterà la prossima domenica 5 ottobre su Canale 5, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo. Stiamo parlando del programma intitolato Scene da un matrimonio. La cantante di Sora, nonostante s ...