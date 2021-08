Medjugorje, messaggio per oggi: “Figli miei siate pronti” (Di lunedì 9 agosto 2021) La Madonna nel suo messaggio del 2 giugno 2017 ci invita ad usare bene questo tempo che ci mette di fronte alla scelta più importante. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 9 agosto 2021) La Madonna nel suodel 2 giugno 2017 ci invita ad usare bene questo tempo che ci mette di fronte alla scelta più importante. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, aL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : ?? IL COMMENTO AD UNO DEI MESSAGGI DI MEDJUGORJE ?? ???? 'La Madonna annuncia un tempo difficile...' ???? - CiaoKarol : Medjugorje: ‘La Madonna annuncia un tempo difficile’, il commento di Padre Livio Fanzaga: Medjugorje: ‘Nel messaggi… - CasaOlivieri : RT @PapaParole: Gesù chiede di lasciare ciò che appesantisce il cuore e ostacola l’amore. Se il cuore è affollato di beni, il Signore e il… - ANTONINOPORTO : RT @zazoomblog: Medjugorje messaggio per oggi: “Senza preghiera non potete vivere” - #Medjugorje #messaggio #oggi: #“Senza - zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Senza preghiera non potete vivere” - #Medjugorje #messaggio #oggi: #“Senza… -