Covid, in Cina 30 funzionari licenziati per nuova ondata virus (Di lunedì 9 agosto 2021) Più di 30 funzionari cinesi sono stati licenziati o sanzionati per non aver risposto adeguatamente all'ultima ondata di coronavirus nel Paese. Lo riporta il Washington Post, precisando che tra i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) Più di 30cinesi sono statio sanzionati per non aver risposto adeguatamente all'ultimadi coronanel Paese. Lo riporta il Washington Post, precisando che tra i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - Tg3web : In Cina, nella città di Wuhan è tornato l'incubo Covid. Procedono a ritmo serrato i test a tappeto - Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - Teresat73540673 : Partiamo dall'inizio: il covid nasce in Cina e nessuno impone ricerca veloce e certa di origine del VIRUS. Coppia C… - ZenatiDavide : Cina, licenzianti 30 dirigenti pubblici per negligenza contro il Covid: In Cina non c’è tempo per no green pass o n… -