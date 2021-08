Barack Obama fa 60 anni, che balli scatenati per il suo compleanno (Di lunedì 9 agosto 2021) Era vietato fare foto, ma qualcuno non ha resistito alla voglia di dire 'io c'ero' e ha postato. E così ecco l'ex presidente Usa Barack Obama mentre balla scatenato sul palco con addosso una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) Era vietato fare foto, ma qualcuno non ha resistito alla voglia di dire 'io c'ero' e ha postato. E così ecco l'ex presidente Usamentre balla scatenato sul palco con addosso una ...

Advertising

chetempochefa : 'Di tutti i tuoi successi, essere un padre presente e amorevole per le nostre ragazze li supera tutti. Grazie per n… - Andrea__Ricci_ : @ComVentotene Sul bugiardino di Moderna c’è proprio scritto, nella sezione “seconda dose”, ma invece di Soros appar… - andreaghiaroni : RT @LaRagione_eu: Mercoledì ha compiuto 60 anni Barack #Obama. Nei suoi due mandati ha saputo ottenere tanti successi ma anche cocenti del… - Dome689 : RT @Open_gol: Le immagini di decine di ospiti senza mascherina che ballano e cantano sono finite sui social proprio mentre negli Stati Unit… - AlbertoVPastore : RT @BERLUSCONAZISTI: @SempreLibero2 @AlbertoVPastore Le uniche condanne del pedofilo stragista Silvio Berlusconi #SilvioBerlusconi, non per… -