"Non sono più la stessa. Se potessi tornare indietro...". Morte del fratello, il tormento che Iva Zanicchi non riesce a superare (Di domenica 8 agosto 2021) Una ferita che ovviamente non riesce a rimarginarsi, quella di cui Iva Zanicchi torna a parlare in un'intervista al settimanale Voi. Si torna ai drammatici giorni del coronavirus, quelli in cui sia lei sia il fratello Antonio erano ricoverati dopo averlo contratto. Ma se Iva ce l'ha fatta, Antonio al contrario no: morto, ucciso da questo maledetto Covid in uno dei momenti più acuti e drammatici della pandemia. E ora la Zanicchi torna a raccontare il suo dolore, i suoi rimpianti: "Dopo la Morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Una ferita che ovviamente nona rimarginarsi, quella di cui Ivatorna a parlare in un'intervista al settimanale Voi. Si torna ai drammatici giorni del coronavirus, quelli in cui sia lei sia ilAntonio erano ricoverati dopo averlo contratto. Ma se Iva ce l'ha fatta, Antonio al contrario no: morto, ucciso da questo maledetto Covid in uno dei momenti più acuti e drammatici della pandemia. E ora latorna a raccontare il suo dolore, i suoi rimpianti: "Dopo ladi mioAntonio nonpiù la, mi manca ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non ci sono parole. Non ci sono parole. ?????? #ItaliaTeam | #StuporMundi #Tokyo2020 | #4x100 - enricoruggeri : NON SONO UN VIROLOGO. Però me ne intendo di comunicazione e credo di avere rispetto per la verità. Queste notizie… - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - tsjure : @unoscribacchino @maurobiani Con la differenza che quelli in miniera sono stati venduti da uno stato che aveva biso… - Dida_ti : RT @Erianna171: nei tuoi occhi porti sempre il sole.. questa fine di maggio,dalle parti d’Antalya, sono così, le spighe,di primo mattino so… -