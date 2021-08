Festa con mille persone nella notte: chiusa la discoteca Ecu di Rimini. Sul sito scriveva: «Ingresso nel rispetto delle norme anti Covid» (Di domenica 8 agosto 2021) Una serata in discoteca all’insegna della “normalità”, come quelle dell’era pre Covid. Oltre mille ragazzi hanno ballato per tutta la notte in un locale di Rimini, l’Ecu, in violazione di ogni normativa contro la pandemia. Per questo, e per altre irregolarità, la Polizia locale ha disposto la chiusura immediata. A gestire la sicurezza un solo addetto per far fronte a centinaia di giovani e giovanissimi che ballavano accalcati. Durante i controlli sono state sequestrate anche alcune dosi di hashish, marijuana e cocaina. Alcuni dei ragazzi sono stati trovati ancora sotto effetto di stupefacenti, in ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Una serata inall’insegna della “normalità”, come quelle dell’era pre. Oltreragazzi hanno ballato per tutta lain un locale di, l’Ecu, in violazione di ogni normativa contro la pandemia. Per questo, e per altre irregolarità, la Polizia locale ha disposto la chiusura immediata. A gestire la sicurezza un solo addetto per far fronte a centinaia di giovani e giovanissimi che ballavano accalcati. Durante i controlli sono state sequestrate anche alcune dosi di hashish, marijuana e cocaina. Alcuni dei ragazzi sono stati trovati ancora sotto effetto di stupefacenti, in ...

