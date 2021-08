Covid, news. Scaricati oltre 6 milioni e mezzo di Green pass. Proteste in piazza. LIVE (Di domenica 8 agosto 2021) Per il governo la linea non cambia: vaccinarsi per uscire dall'emergenza e per consolidare la ripresa, che c'è e non deve essere sprecata. Intanto sono 6.900 i nuovi positivi e 22 i morti nelle ultime 24 ore. Quasi quattro milioni e mezzo gli over 50 ancora non vaccinati. E l'Aifa ipotizza un richiamo di vaccino l'anno. Proteste contro l'estensione dell'obbligo del certificato verde nelle principali città italiane e in Francia Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Per il governo la linea non cambia: vaccinarsi per uscire dall'emergenza e per consolidare la ripresa, che c'è e non deve essere sprecata. Intanto sono 6.900 i nuovi positivi e 22 i morti nelle ultime 24 ore. Quasi quattrogli over 50 ancora non vaccinati. E l'Aifa ipotizza un richiamo di vaccino l'anno.contro l'estensione dell'obbligo del certificato verde nelle principali città italiane e in Francia

