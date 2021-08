Covid, in Francia ancora in aumento ricoveri e terapie intensive (Di domenica 8 agosto 2021) Il numero di ricoveri in terapia intensiva in Francia continua ad aumentare: in 24 ore ne sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di mille di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Il numero diin terapia intensiva incontinua ad aumentare: in 24 ore ne sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di mille di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati ...

