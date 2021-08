Covid, centinaia di giovani sorpresi a ballare: chiusa discoteca a Rimini (Di domenica 8 agosto 2021) Erano in centinaia a ballare, assembrati, la scorsa notte nella discoteca Ecu di Rimini, in violazione delle norme anti-Covid (GLI AGGIORNAMENTI). Per questo motivo, la polizia di Stato e locale hanno disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Erano in, assembrati, la scorsa notte nellaEcu di, in violazione delle norme anti-(GLI AGGIORNAMENTI). Per questo motivo, la polizia di Stato e locale hanno disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Advertising

fattoquotidiano : Tre piste da ballo, centinaia di giovani e un solo addetto: violate norme Covid e di sicurezza, chiusa la discoteca… - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, una delle tre #discoteche era già stata multata due settimane fa - ponzo_luciano : RT @fattoquotidiano: Tre piste da ballo, centinaia di giovani e un solo addetto: violate norme Covid e di sicurezza, chiusa la discoteca Ec… - robertam67 : @GuidoDeMartini Eccerto. Le centinaia di italiani ricoverati in ospedale per covid e poi guariti, come hanno fatto… - guig73 : RT @Covidioti: @Cartabellotta Quanti pazienti Covid ha provato a curato, lei? Ora poniamo la stessa domanda al dott. @AStramezzi, che ne ha… -