Cadavere trovato nel bresciano | forse è la donna scomparsa da mesi

(Di domenica 8 agosto 2021) Unè statolungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di unae al momento non può essere escluso che si tratti di Laura...

Brescia,donna: forse Laura Ziliani/ "Corpo risulta irriconoscibile" Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera , secondo una prima ricostruzione della dinamica dell 'omicidio ...Unè statolungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura ...Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento ...Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. Non è escluso che si tratti dell'ex vigilessa del paese scomparsa l'8 maggio, ma i ...