40 medaglie, emozioni, vittorie e addii: l'Olimpiade da record dell'Italia (Di domenica 8 agosto 2021) Non è stata l'Olimpiade in cui l'Italia ha vinto più ori in assoluto, né quella con il miglior piazzamento nel medagliere, eppure quella appena conclusa a Tokyo lascia il sapore di una delle edizioni più gloriose per i colori azzurri. Con 40 medaglie, di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, il tricolore campeggia al decimo posto tra le nazionali che più hanno brillato in questa rassegna a cinque cerchi del 2021. I migliori piazzamenti in questo senso erano arrivati a Los Angeles nel 1932 (secondi) e a Roma nel 1960 (terzi), mentre sempre a Los Angeles, ma nel 1984, era arrivato il record di ori, 14. Quest'anno siamo saliti ...

