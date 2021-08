Spalletti valuta un giocatore ma c' è ancora un questione irrisolta | la situazione

(Di sabato 7 agosto 2021) La catena di sinistra è il vero cruccio del Napoli in questa sessione di calciomercato dove l'unico verbo da rispettare è risparmiare. Partendo dal terzino sinistro,ha ritrovato Ghoulam e comincia arlo mentre si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno basso di difesa che gli offra più garanzie fisiche. Le intenzioni del Napoli, in quel ruolo, sono molto chiare: Reinildo Mandava o Emerson Palmieri; nessun altro. Il Napoli è tornato in corsa per il terzino mozambicano ma attendeche larelativa ad Emerson Palmieri possa sbloccarsi Qualche zolla di campo più avanti ...

... che lo10 milioni, troppi per il Napoli alla ricerca di prestiti, ma non ha altre offerte Il Corriere dello Sport scrive di un vertice di mercato tra Giuntoli, De Laurentiis e, ieri,...dunque, che aveva già allenato Vecino all'Inter, avrebbe rifatto un pensierino verso il ... In uscita resta sempre Florenzi, che la Romatra i 7 e gli 8 milioni di euro'.Il terzino algerino è in scadenza di contratto con il Napoli, Spalletti sta valutando il suo recupero fisico. In casa Napoli oltre a Lorenzo Insigne c'è anche un altro calciatore in scadenza, il suo n ...Il club partenopeo è alla ricerca di alcuni rinforzi per la prossima stagione. In particolare il Napoli deve rinforzare la mediana ed ha bisogno di un terzino sinistro.