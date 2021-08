Dopo il malore, Gaetano Curreri racconta come sta e ringrazia (Di sabato 7 agosto 2021) Con un post sui canali social ufficiali degli Stadio, Gaetano Curreri racconta come sta e ringrazia quanti l’hanno soccorso e per l’affetto Da quando si è sentito male sul palco durante un concerto degli Stadio, Gaetano Curreri è stato ricoverato. A distanza di giorni da quella sera che ha creato forte scalpore e preoccupazione, il leader degli Stadio ha voluto tranquillizzare i fans. Ieri sera, su tutti i canali social ufficiali della band, il cantautore ha pubblicato una sua foto e ha scritto come sta e ha ringraziato per l’affetto e per ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 agosto 2021) Con un post sui canali social ufficiali degli Stadio,sta equanti l’hanno soccorso e per l’affetto Da quando si è sentito male sul palco durante un concerto degli Stadio,è stato ricoverato. A distanza di giorni da quella sera che ha creato forte scalpore e preoccupazione, il leader degli Stadio ha voluto tranquillizzare i fans. Ieri sera, su tutti i canali social ufficiali della band, il cantautore ha pubblicato una sua foto e ha scrittosta e hato per l’affetto e per ...

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - armanduplessis : #Tabacci nega d'aver avuto un malore dopo aver litigato con #Draghi:'Il premier non c'era. A fine riunione ho avuto… - hetzmichnicht1 : @65_virna @NeroneFromItaly La stampa locale tutti i giorni riporta di morti , spesso 20enni, sani, morti per malore… - AnsaMarche : Curreri migliora in ospedale, avviata la mobilizzazione. Cantante Stadio ricoverato a Ascoli dopo malore in concert… - Barbara11709497 : @t_moni @ZanellaRina @GuidoCrosetto Un effetto collaterale è la miocardite. Ci sono diversi casi sulle cronache ner… -