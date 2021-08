Stelle di fuoco, inizia il campionato italiano di fuochi d’artificio a Cinecittà World (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti e per il quarto anno consecutivo, Stelle di fuoco è di nuovo protagonista a Cinecittà World. Dal 7 al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Emozioni moltiplicate con ben nove giorni di fila imperdibili che caratterizzano le serate romane di mezza estate tra la città e il Litorale. campionato italiano di fuochi d’artificio a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti e per il quarto anno consecutivo,diè di nuovo protagonista a. Dal 7 al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Emozioni moltiplicate con ben nove giorni di fila imperdibili che caratterizzano le serate romane di mezza estate tra la città e il Litorale.dia ...

