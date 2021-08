Patto per la scuola, Governo rispetti accordi su dimensionamento delle classi per evitare la DAD (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo ribadito al Ministro che gli impegni sul Patto per la scuola devono essere rispettati da parte del Governo. Non è possibile leggere notizie tipo: gli studenti hanno risposto bene quindi non devono essere vaccinati; gli insegnanti hanno risposto male quindi devono essere vaccinati. Qui si sta perdendo la coerenza”. Lo afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, a proposito dell’obbligo del Green Pass. “Il problema – afferma – è quello di ripartire con le scuole in presenza: lo vuole il sindacato, lo vogliono gli insegnanti e lo vogliono i cittadini italiani. Ma per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo ribadito al Ministro che gli impegni sulper ladevono essere rispettati da parte del. Non è possibile leggere notizie tipo: gli studenti hanno risposto bene quindi non devono essere vaccinati; gli insegnanti hanno risposto male quindi devono essere vaccinati. Qui si sta perdendo la coerenza”. Lo afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato dellaAnief, a proposito dell’obbligo del Green Pass. “Il problema – afferma – è quello di ripartire con le scuole in presenza: lo vuole il sindacato, lo vogliono gli insegnanti e lo vogliono i cittadini italiani. Ma per ...

Advertising

PacificoTweet : Anief su Teleborsa - Patto per la scuola, Governo rispetti accordi su dimensionamento delle classi per evitare la D… - collettiva_news : A 77 giorni dal patto per la #Scuola le risposte non sono adeguate. Così @cgilnazionale e @FLCCGIL nell'incontro co… - AniefTorino : Anief su Teleborsa - Patto per la scuola, Governo rispetti accordi su dimensionamento delle classi per evitare la D… - LatinaBiz : Luca Magliozzi Incendio incendi a Formia Il candidato a sindaco Luca Magliozzi non le manda certo a dire per quan… - fisascatbergamo : RT @CislNazionale: ??Serve un patto vero tra #Governo, sindacati ed imprese per far rispettare da tutti gli accordi sulla prevenzione e sicu… -