Succede in Polonia

La nuova relazione sullo Stato di diritto nell'Ue, come del resto quella precedente, non contiene buone notizie soprattutto per quel che riguarda i casi rappresentati dalla Polonia e dall'Ungheria. I due paesi continuano a destare preoccupazioni per politiche considerate lesive dello Stato di diritto, non a caso nei loro confronti qualche anno fa sono stati avviati i preliminari per l'applicazione dell'articolo 7. Se ci concentriamo su Varsavia menzioniamo subito il fatto che il 21 luglio scorso il ministro della Giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ha parlato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

