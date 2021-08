Roma. Controlli al Colosseo, multe per 4.500 euro a 9 “saltafila” (Di giovedì 5 agosto 2021) CRONACA DI Roma – Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Comando Piazza Venezia hanno attuato una massiccia attività di controllo all’interno delle aree turistiche adiacenti il parco archeologico del Colosseo. Il bilancio delle attività è di 9 persone sanzionate amministrativamente. I Carabinieri, al termine di un servizio di osservazione, hanno notato i 9 soggetti, di varie nazionalità, mentre esercitavano nelle aree limitrofe all’anfiteatro Flavio, senza alcun titolo, attività di promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) CRONACA DI– Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della CompagniaCentro e del Comando Piazza Venezia hanno attuato una massiccia attività di controllo all’interno delle aree turistiche adiacenti il parco archeologico del. Il bilancio delle attività è di 9 persone sanzionate amministrativamente. I Carabinieri, al termine di un servizio di osservazione, hanno notato i 9 soggetti, di varie nazionalità, mentre esercitavano nelle aree limitrofe all’anfiteatro Flavio, senza alcun titolo, attività di promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al, ...

