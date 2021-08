Paola Ferrari annuncia l’addio alla Rai

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lascio la Rai dopo i Mondiali ItaliaOggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta.è entrata in Rai come giornalista sportiva nel gennaio dei 1990,Domenica Sportiva di Tito Stagno. E ne uscirà, in via definitiva,fine dei Mondiali in Qatar, nel dicembre del 2022. D’altronde viene da un’estate magica in cui ha accompagnato la Nazionale di calcio italiana nella vittoria agli Europei, con 20 milioni di telespettatori su Rai1 in occasione della finale, «anche se io, a 16 anni, quando lavoravo con Enzo Tortora a Portobello, ero abituata a 28 milioni di telespettatori», scherza la giornalista e conduttrice ...