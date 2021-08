Incendi Grecia | fiamme distruggono Evia ma monaci non si muovono

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 agosto 2021)nella morsa degli. Almeno 150 case sono state distrutte da un violento rogo che si è sviluppato sull’isola greca di, circondando un monastero e costringendo una ventina di villaggi a evacuare. Per i vigili del fuoco, un centinaio quelli in campo supportati da sette elicotteri, si tratta di ”uno difficile da domare” anche per la scarsa visibilità. Ma tredel monastero di San Davide si stanno rifiutando di lasciare l’isola. ”Stiamo soffocando a causa del fumo”, ha detto uno deial telefono all’agenzia di stampa Ana parlando di ...