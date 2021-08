Newlat Food acquisisce gruppo britannico Symington’s

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –annuncia l’acquisto da Speedboat Acquisitionco Limited del 100% del, per un corrispettivo complessivo post-adjustment di 53 milioni di sterline, pari ad 62,13 milioni di euro. L’operazione non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva.ed il venditore prevedono quindi di eseguire l’acquisto delle azioni oggi stesso, 4 agosto 2021. Fondata nel 1827,è un’azienda con sede nel Regno Unito, che produce una vasta gamma di instant noodles (Naked) – dove è leader di mercato nel ...

