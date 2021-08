Joel Coen ha diretto da solo The Tragedy of Macbeth perché il fratello Ethan "non vuole più fare film" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Joel Coen avrebbe diretto da solo The Tragedy of Macbeth, libero adattamento shakesperiano con Denzel washington e Frances McDorman, perché il fratello Ethan Coen non vuole fare più film. Mentre il pubblico attende con ansia l'uscita di The Tragedy of Macbeth, nuova versione della tragedia shakespeariana firmata da quel geniacco di Joel Coen, apprendiamo che il motivo dell'assenza del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)avrebbedaTheof, libero adattamento shakesperiano con Denzel washington e Frances McDorman,ilnonpiù. Mentre il pubblico attende con ansia l'uscita di Theof, nuova versione della tragedia shakespeariana firmata da quel geniacco di, apprendiamo che il motivo dell'assenza del ...

