Campidoglio | le amnesie della Lorenzin su Alemanno | oggi lo critica | ieri voleva ricandidarlo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Capelli corti, memoria corta. Non è un proverbio, ma s’attaglia perfettamente a Beatricein forze nel Pd dopo un passato nel centrodestra con ruoli di partito (prima FI, poi Pdl) tutt’altro che secondari a Roma e nel Lazio. Nulla, certo, di fronte al ministeroSalute che ha guidato per un’intera legislatura in nome e per conto di Angelino Alfano ai tempi poco gloriosi del Ncd, acronimo di Nuovo centrodestra. Per dire che per quante bandiere lacambiasse, sempre la stessa restava quella del reggimento. Ma tutto passa e tutto se ne va, coerenza compresa, seppur a piccoli passi. Da destra, nel ...