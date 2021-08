Scatta semestre bianco: Mattarella non può più sciogliere le Camere né indire elezioni (Di martedì 3 agosto 2021) È Scattato il semestre bianco, da oggi 3 agosto Scattano gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica: come prevede l'articolo 88 della Costituzione Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e indire nuove elezioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 agosto 2021) Èto il, da oggi 3 agostono gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica: come prevede l'articolo 88 della Costituzione Sergionon potrà piùlenuoveL'articolo proviene da Firenze Post.

