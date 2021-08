Sabatini (Mediaset) su Ronaldo: “Resterà alla Juventus perché…” (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista di Mediaset Sabatini ha parlato di CR7: “Cristiano Ronaldo può partire soltanto con Mbappé al Real Madrid. alla Juventus soffrono avere CR7 più altri dieci… In ogni caso, al 98% resta alla Juve perché il suo futuro lo decide Mbappé”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Florentino Perez duro su Ronaldo: “Cristiano è un idiota. Non è un ragazzo normale” Marcelo corteggia la Juve Le critiche a CR7 per il flop della ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista diha parlato di CR7: “Cristianopuò partire soltanto con Mbappé al Real Madrid.soffrono avere CR7 più altri dieci… In ogni caso, al 98% restaJuve perché il suo futuro lo decide Mbappé”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Florentino Perez duro su: “Cristiano è un idiota. Non è un ragazzo normale” Marcelo corteggia la Juve Le critiche a CR7 per il flop della ...

