La trapper Chadia Rodriguez accusata di una rapina con lo spray al peperoncino a Torino (Di martedì 3 agosto 2021) La trapper Chadia Rodriguez è stata accusata dai pubblici ministeri di Torino di aver partecipato a una rapina con lo spray al peperoncino. L’artista di origini marocchine che aveva partecipato al concerto del primo maggio in Senza veli è finita nell’indagine “Chili Peppers”, una costola dell’inchiesta su piazza San Carlo. In tutto ci sono 53 indagati, quasi tutti ragazzi, accusati di aver partecipato a rapine in Italia e in Europa. A Chadia Rodriguez è imputato un solo episodio avvenuto l’8 settembre 2017. Secondo i ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Laè statadai pubblici ministeri didi aver partecipato a unacon loal. L’artista di origini marocchine che aveva partecipato al concerto del primo maggio in Senza veli è finita nell’indagine “Chili Peppers”, una costola dell’inchiesta su piazza San Carlo. In tutto ci sono 53 indagati, quasi tutti ragazzi, accusati di aver partecipato a rapine in Italia e in Europa. Aè imputato un solo episodio avvenuto l’8 settembre 2017. Secondo i ...

Corriere : La trapper Chadia Rodriguez accusata dai pm di una rapina in auto con lo spray - _DAGOSPIA_ : CIME DI TRAPPER (AL PEPERONCINO) - CHADIA RODRIGUEZ, LA TRAPPER CRESCIUTA NELLA PERIFERIA DI TORINO… - BullaInterista : RT @Corriere: La trapper Chadia Rodriguez accusata dai pm di una rapina in auto con lo spray - BenitoAtos : RT @Corriere: La trapper Chadia Rodriguez accusata dai pm di una rapina in auto con lo spray - Lodamarco1 : RT @Corriere: La trapper Chadia Rodriguez accusata dai pm di una rapina in auto con lo spray -