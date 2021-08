Eriksen atteso a Milano | prima l’incontro con i compagni poi le visite mediche

(Di martedì 3 agosto 2021) Christianper la giornata odierna Giorno di ritorni adove per oggi èil tantoritorno di Christiandopo il malore accusato agli Europei. Il calciatore danese, già nella giornata di domani farà visita ad Appiano Gentile dove potrà salutare idi squadra e conoscere Simone Inzaghi. Incognita sul futuro con la decisione che potrebbe spettare unicamente al giocatore qualora lea cui si sottoporrà daranno buon ...

Giornata importante in casa Inter , sia dal punto di vista romantico che sportivo: oggi potrebbe essere il giorno del ritorno di Christian. Il centrocampista danese, infatti, èa Milano nelle prossime ore, per riabbracciare i compagni di squadra e presentarsi al nuovo allenatore, Simone Inzaghi, ma non solo. Ovviamente ...... a quel maledetto minuto di Danimarca - Finlandia, quandosi è accasciato all'improvviso al ... Potrà tornare a giocare il talento dell'Inter? Sono giorni decisivi, il giocatore èa Milano ...Il centrocampista danese è atteso oggi a Milano dove incontrerà e saluterà la squadra: nei prossimi giorni gli esami e la decisione sul futuro.Eriksen ripeterà esattamente tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen dopo l’arresto cardiaco e - precisa La Gazzetta dello Sport - proverà a chiarire se la miocardite che ha ge ...