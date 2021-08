Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo: Li Wenwen trionfa nei +87 kg, secondo oro di giornata per la Cina (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue il dominio della Cina nelle gare di Sollevamento pesi, con Li Wenwen che si è assicurata la medaglia d’oro nella categoria dei pesi massimi femminili alle Olimpiadi di Tokyo, al termine di una gara in cui ha surclassato tutte le rivali, sin dallo strappo. L’asiatica è entrata in gara quando le altre avevano già finito, sollevando 130 kg, spingendosi poi fino ai 140 kg, distanziando largamente la statunitense Sarah Robles, ferma a 128 kg, mentre ha chiuso terza la sudcoreana Lee Seon Mi, con 125 kg; quarta la britannica Emily Campbell, con 122 kg. In gara anche la ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue il dominio dellanelle gare di, con Liche si è assicurata la medaglia d’oro nella categoria deimassimi femminili alledi, al termine di una gara in cui ha surclassato tutte le rivali, sin dallo strappo. L’asiatica è entrata in gara quando le altre avevano già finito, sollevando 130 kg, spingendosi poi fino ai 140 kg, distanziando largamente la statunitense Sarah Robles, ferma a 128 kg, mentre ha chiuso terza la sudcoreana Lee Seon Mi, con 125 kg; quarta la britannica Emily Campbell, con 122 kg. In gara anche la ...

