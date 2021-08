Green pass e vaccini lavoratori, sindacati vedono Draghi (Di lunedì 2 agosto 2021) Sui vaccini e il Green pass obbligatori per i lavoratori “il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i leader dei sindacati. Nel corso dell’incontro con il presidente del Consiglio, “abbiamo detto che il Green pass non può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Suie ilobbligatori per i“il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Marioe i leader dei. Nel corso dell’incontro con il presidente del Consiglio, “abbiamo detto che ilnon può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o ...

