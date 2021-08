"Conte via, M5S a Di Maio e Fico. Letta cadrà a Siena Doppia fronda per Salvini, caos Ronzulli in Forza Italia" (Di lunedì 2 agosto 2021) "Draghi si sta rendendo conto che non può più fare il solista, riesce ancora adesso perché vince il generale estate. Ma a ottobre o capisce che il governo è un concerto dal loggione, per restare nella metafora, vengono giù... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 agosto 2021) "Draghi si sta rendendo conto che non può più fare il solista, riesce ancora adesso perché vince il generale estate. Ma a ottobre o capisce che il governo è un concerto dal loggione, per restare nella metafora, vengono giù... Segui su affarni.it

Advertising

christianrocca : L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte - petergomezblog : Giustizia, la Lega si accoda: “Salvare processi per mafia, droga e violenze sessuali”. Conte: “Politica decide prio… - ghino61 : RT @BiagioSiracusa: ++ CON-TE MAI ++ G.Conte: 'Il mio cuore ha sempre tradizionalmente battuto a sinistra ' Il nostro invece batte per la… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Riforma Cartabia: Conte ha ridotto il danno ma l’impianto resta pericoloso e il metodo pessimo - gjscco : RT @AdriMCMLXI: Riforma Cartabia: Conte ha ridotto il danno ma l’impianto resta pericoloso e il metodo pessimo -