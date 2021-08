Appuntamento in serata: Napoli pronto a chiudere un'altra cessione (Di lunedì 2 agosto 2021) Il calciomercato ha finalmente iniziato a muoversi. Un po' tutti i club stanno lavorando per chiudere operazione in entrata e uscita, e anche il Napoli si sta attivando in tal senso. Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio su Sky Sport, per questa sera è previsto un incontro tra Napoli e Parma per definire il passaggio di Gennaro Tutino ai ducali. L'attaccante azzurro è seguito anche da Monza e Salernitana, ma il Parma sta muovendo passi importanti per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante azzurro. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il calciomercato ha finalmente iniziato a muoversi. Un po' tutti i club stanno lavorando peroperazione in entrata e uscita, e anche ilsi sta attivando in tal senso. Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio su Sky Sport, per questa sera è previsto un incontro trae Parma per definire il passaggio di Gennaro Tutino ai ducali. L'attaccante azzurro è seguito anche da Monza e Salernitana, ma il Parma sta muovendo passi importanti per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante azzurro.

Advertising

RaiCultura : Tre grandi opere dall'@arenadiverona in prima serata su @RaiTre. Il primo appuntamento è con il capolavoro di Pietr… - gilnar76 : Appuntamento in serata: #Napoli pronto a chiudere un'altra cessione #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - MarioScammo : RT @TheNapoliZone: ????| #Parma, in serata appuntamento con il #Napoli per #Tutino . @DiMarzio - TheNapoliZone : ????| #Parma, in serata appuntamento con il #Napoli per #Tutino . @DiMarzio - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #controcorrente @gentilivero intervista @matteosalvinimi. Tra i temi della puntata l'ipotesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento serata Torna la Notte bianca dei bambini a Sante Marie, tante attività in programma Sante Marie. Torna la Notte bianca dei bambini a Sante Marie. Un'intera serata dedicata ai piccoli organizzata dal Comune di Sante Marie in collaborazione con la Proloco Sante Marie. L'appuntamento, giunto quest'anno alla nona edizione, si terrà nel pieno rispetto delle ...

Dal 5 agosto parte 'Ascoli sotto le Stelle' Il primo appuntamento, quello del 5 agosto , vedrà esibirsi la Suoni del Sud Band con Silvia Mezzanotte quale ospite d'onore. Nel corso della serata verrà premiato Antonio Giampaolo della Maestro ...

Scilla Jazz Festival, dopo serata di apertura un appuntamento con Vincenzo Tropepe VeritasNews24 Parma, in serata appuntamento con il Napoli per Tutino L'attaccante classe 1996 è in uscita dal club azzurro e nelle prossime ore potrebbe essere ceduto alla società gialloblù ...

Incontri d’Autore: l’omaggio a Giuseppe Catania chiude la prima edizione del Festival Ultimo appuntamento, quello di ieri, domenica 1° agosto, per il Festival Incontri d'Autore. Nei Giardini di Palazzo D'Avalos, è andata in scena una "serata speciale", iniziata con la consegna di una t ...

Sante Marie. Torna la Notte bianca dei bambini a Sante Marie. Un'interadedicata ai piccoli organizzata dal Comune di Sante Marie in collaborazione con la Proloco Sante Marie. L', giunto quest'anno alla nona edizione, si terrà nel pieno rispetto delle ...Il primo, quello del 5 agosto , vedrà esibirsi la Suoni del Sud Band con Silvia Mezzanotte quale ospite d'onore. Nel corso dellaverrà premiato Antonio Giampaolo della Maestro ...L'attaccante classe 1996 è in uscita dal club azzurro e nelle prossime ore potrebbe essere ceduto alla società gialloblù ...Ultimo appuntamento, quello di ieri, domenica 1° agosto, per il Festival Incontri d'Autore. Nei Giardini di Palazzo D'Avalos, è andata in scena una "serata speciale", iniziata con la consegna di una t ...