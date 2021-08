Olimpiadi Tokyo | Mattarella e Draghi festeggiano gli ori e invitano Tamberi e Jacobs al Quirinale e a Palazzo Chigi

(Di domenica 1 agosto 2021) I successi strepitosi degli atleti azzurri in atletica alledihanno entusiasmato in questo primo giorno agostano anche le più alte cariche dello Stato, che non hanno mancato di esprimere il loro apprezzamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Quanto successo in dieci indimenticabili minuti allo stadio olimpico disegue infatti il ... Perch bisogna essere onesti: anche allenon tutte le gare sono uguali. E i 100m maschili da ...Impossibile stavolta non dare ragione a Gary Lineker , l'ex bomber della nazionale inglese che in un tweet ha dato il giusto merito alla spedizione azzurra a2020 per gli straordinari ori di e .Il marchigiano ha vinto ex aequo con il qatariota Barshim nel salto in alto con 2.39, il bresciano ha segnato il nuovo record europeo nei 100 maschili con 9”80 L’Atletica azzurra nella storia con due ...Marcell Jacobs vince l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e Mario Draghi telefona il campione azzurro: l'atleta non può crederci ...