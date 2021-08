Fuorigrotta: furto in un appartamento. 25enne arrestato. IL NOME (Di domenica 1 agosto 2021) Fuorigrotta: I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che ha tentato la fuga calandosi dal balcone. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tibullo Leggi su 2anews (Di domenica 1 agosto 2021): I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che ha tentato la fuga calandosi dal balcone. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tibullo

Advertising

antonellaa262 : Fuorigrotta: I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento accese e, una volta entrati, ha… - vesuvianonews : Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo… - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Sorpreso a rubare in un appartamento, tenta la fuga calandosi dal balcone: bloccato ed arrest… - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Fuorigrotta – Furto in appartamento, fermato 25enne - occhio_notizie : Sorpreso a rubare in un'abitazione: arrestato dopo la fuga dal balcone -