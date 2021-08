Aurora Ramazzotti in vacanza, ma il viaggio parte malissimo: “Io non ho parole. La sfiga mi perseguita” (Di domenica 1 agosto 2021) La figlia d’arte Aurora Ramazzotti, oggi speaker radiofonica e conduttrice, è partita per le vacanze. Come capita a molti, però, tra lei e la sua meta di relax si sono messe di mezzo una serie di disavventure a tema aeroportuale, che la giovane ha voluto condividere con i suoi follower. Il motivo del ritardo del volo, effettivamente, ha dell’incredibile. Aurora Ramazzotti, problemi sul volo per Ibiza: persi dei passeggeri Dalle storie Instagram di Aurora Ramazzotti, come spesso capita, sono state rilanciate una serie di video e di post esilaranti sulle disavventure della figlia di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 agosto 2021) La figlia d’arte, oggi speaker radiofonica e conduttrice, è partita per le vacanze. Come capita a molti, però, tra lei e la sua meta di relax si sono messe di mezzo una serie di disavventure a tema aeroportuale, che la giovane ha voluto condividere con i suoi follower. Il motivo del ritardo del volo, effettivamente, ha dell’incredibile., problemi sul volo per Ibiza: persi dei passeggeri Dalle storie Instagram di, come spesso capita, sono state rilanciate una serie di video e di post esilaranti sulle disavventure della figlia di ...

