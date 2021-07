Zona gialla: le regole e i rischi in Sicilia, Sardegna e Lazio. In arrivo un nuovo decreto per il green pass su treni e aerei (Di sabato 31 luglio 2021) I timori per Sicilia, Sardegna e Lazio. Dall’allungamento della lista dei luoghi in cui è richiesto il certificato alla riduzione dei posti su bus e tram: le strategie per contenere i contagi e scongiurare la Dad Leggi su corriere (Di sabato 31 luglio 2021) I timori per. Dall’allungamento della lista dei luoghi in cui è richiesto il certificato alla riduzione dei posti su bus e tram: le strategie per contenere i contagi e scongiurare la Dad

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio per i trasporti e le regioni a rischio zona gialla - SkyTG24 : Covid, 3 regioni a rischio zona gialla: quali sono le regole - lucfontana : Tra due settimane tre regioni potrebbero tornare in zona gialla (via @Corriere) - romanino48 : RT @gervasoni1968: Tre regioni poco turistiche come Sardegna, Sicilia e Lazio torneranno in zona gialla dal 16 agosto. Ma il #greepass non… - infoitinterno : Rischio zona gialla ad agosto, quali sono le regioni più interessate -