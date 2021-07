Gaetano Curreri, infarto sul palco a San Benedetto. «Operato nella notte, sta bene. Sempre cosciente» (Di sabato 31 luglio 2021) «Gaetano Curreri ha avuto un infarto. nella notte si è dovuto sottoporre a un intervento di angioplastica. Ora sta bene, ha telefonato a tutti i componenti dello staff degli Stadio... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 luglio 2021) «ha avuto unsi è dovuto sottoporre a un intervento di angioplastica. Ora sta, ha telefonato a tutti i componenti dello staff degli Stadio...

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - S08789839 : RT @MinervaMcGrani1: - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere stato c… -