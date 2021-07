F1, le qualifiche del GP di Ungheria tra Mercedes in fuga e giochi mentali, Max Verstappen è avvisato… (Di sabato 31 luglio 2021) L’onda lunga di Silverstone si è abbattuta anche sull’Hungaroring. In maniera fragorosa. Dopo il successo nella gara di casa, infatti, Lewis Hamilton sembra rinato di pari passo con la sua vettura e ha dominato anche le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Un trend positivo che, a questo punto, sta rimettendo in bilico ogni discorso a livello di campionato. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha chiuso la sua Q3 con il tempo di 1:15.419, per la sua pole position numero 101 della carriera ed una prestazione stellare, con la quale ha messo 315 millesimi tra sé e Valtteri Bottas e ben 421 su ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) L’onda lunga di Silverstone si è abbattuta anche sull’Hungaroring. In maniera fragorosa. Dopo il successo nella gara di casa, infatti, Lewis Hamilton sembra rinato di pari passo con la sua vettura e ha dominato anche ledel Gran Premio di, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Un trend positivo che, a questo punto, sta rimettendo in bilico ogni discorso a livello di campionato. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha chiuso la sua Q3 con il tempo di 1:15.419, per la sua pole position numero 101 della carriera ed una prestazione stellare, con la quale ha messo 315 millesimi tra sé e Valtteri Bottas e ben 421 su ...

