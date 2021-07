Nuoto pagelle Olimpiadi 30 luglio Paltrinieri in controllo | staffette miste da urlo

(Di venerdì 30 luglio 2021) LEDEGLI AZZURRI DELDI OGGI, venerdì 30GREGORIO8: si aggancia ai piedi di Romanchuk dopo quattro vasche e non lo molla più. L’impressione è tutto sommato buona anche se non è la sua nuotata migliore. Proverà un altro numero e la speranza è che il fisico lo regga fino al traguardo. MARGHERITA PANZIERA 4: Questa fa ancora più male di Gwangju. Manca una finale ampiamente alla sua portata e francamente non si capisce bene cosa le sia capitato. Aveva nuotato due volte 59?7 sui 100, poi sui 200 sembra aver staccato la spina da metà gara in poi quando invece lei fa la differenza. Anche nella ...

Alberto Razzetti con quel carattere, con quella determinazione, con quella rana impetuosa può provare a togliersi grandi soddisfazioni, per ora ha annusato il profumo delche conta e ha capito ......Orbetello – Grande partecipazione per il camp estivo dell'Academy Maremma. Centodue bambini hanno preso parte alle 6 settimane del camp estivo che terminerà oggi con una grande festa finale e premiazi ...GREGORIO PALTRINIERI 10: Immenso, non esce nessun altro aggettivo per definire questo campione straordinario dello sport italiano. Se è andato fino a Tokyo un motivo ci doveva essere. Non aveva certez ...