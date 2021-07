LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: gli spadisti sognano in pedana! Cominciano Stati Uniti e Giappone agli ottavi (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Prima stoccata immediata di Hoyle in partenza. 02.59 Tra poco si comincia tra Stati Uniti e Giappone! Al via la giornata dedicata alla spada a squadre maschile. 02.56 Per quanto riguarda l’individuale, sono arrivati gli argenti di Luigi Samele e Daniele Garozzo che si aggiungono al secondo posto di Aldo Montano, Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berré. Due bronzi per le squadre del fioretto e la spada femminile. 02.53 È proprio la Scherma ad averci regalato più medaglie sulle 19 totali: sono 5 divisi in tre argenti e due ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Prima stoccata immediata di Hoyle in partenza. 02.59 Tra poco si comincia tra! Al via la giornata dedicata alla spada a squadre maschile. 02.56 Per quanto riguarda l’individuale, sono arrivati gli argenti di Luigi Samele e Daniele Garozzo che si aggiungono al secondo posto di Aldo Montano, Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berré. Due bronzi per le squadre del fioretto e la spada femminile. 02.53 È proprio laad averci regalato più mede sulle 19 totali: sono 5 divisi in tre argenti e due ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Scherma Olimpiadi 2021 - Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini proveran… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: gli spadisti provano ad infrangere la maledizione - #Scherma #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 30 luglio De Gennaro sogna l’impresa. La scherma spera nella spada - #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 7 con altri 21 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l… - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l'Italia annienta gli Stati Uniti e vince il bronzo! Russia oro -