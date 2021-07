Il Napoli vuole Emerson | l' intermediario Zahavi sta provando a sbloccare la trattativa

(Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ilPalmieri, l'italo-brasiliano è l'obiettivo principale per la corsia mancina di difesa.complessa visto l’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza fra un anno col Chelsea. Ma la diplomazia sotterranea di Pinidel club inglese, e anche procuratore del campione d’Europa - staa smussare gli angoli. Insomma ci vorrà tempo e sangue freddo.

... presidente di Con I Bambini - ma da sola non ce la può fare, civeramente un'alleanza ... Gianguido D'Alberto, delle assessore delegate allo 0 - 6, Annamaria Palmieri, Comune di, Giovanna ......Festival si avvia a conclusione con un fine settimana ricco di eventi e una chiusura che... Durante la serata, presentata da Yuri, verranno riproposti alcuni dei brani più belli eseguiti in ...Seppur a piccoli passi, il Napoli prova a sbloccare il mercato ... Non si muove per ora invece Gianluca Gaetano: domani potrebbe partire titolare e Spalletti vuole testarlo considerando anche ...Tra le incognite della nuova Inter di Simone Inzaghi c'è anche Matias Vecino: il regista uruguagio è reduce dalla Copa America e vuole giocarsi le sue carte. Ma negli ...