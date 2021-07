Frabotta a Verona: pronto per le visite (Di venerdì 30 luglio 2021) L‘Hellas Verona ha chiuso l’affare Gianluca Frabotta. Come annunciato i giorni scorsi, l’esterno nelle ultime ore ha definito il suo accordo con gli scaligeri, che hanno trovato l’intesa anche con la Juventus. Il giocatore è arrivato alla clinica Don Calabria per le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto con il club veneto. Foto: Instagram Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) L‘Hellasha chiuso l’affare Gianluca. Come annunciato i giorni scorsi, l’esterno nelle ultime ore ha definito il suo accordo con gli scaligeri, che hanno trovato l’intesa anche con la Juventus. Il giocatore è arrivato alla clinica Don Calabria per lemediche di rito, poi firmerà il contratto con il club veneto. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

