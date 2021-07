Covid | circolare del ministero chiarisce quali sono i requisiti che i pass dei Paesi terzi devono avere per valere in Italia

(Di venerdì 30 luglio 2021) La validità è la stessa prevista per la certificazione verde-19 emessa dallo Statono. Accettati solo i vaccini approvati dall'Ema

Advertising

Piergiulio58 : Covid, circolare del ministero chiarisce quali sono i requisiti che i pass dei Paesi terzi devono avere per valere… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. Ecco la circolare del Ministero della Sa… - StraNotizie : Covid, circolare del ministero chiarisce quali sono i requisiti che i pass dei Paesi terzi devono avere per valere… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. Ecco la circolare del Ministero della Sa… - GiovaQuez : Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. Ecco la circolare del Ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid circolare

La Repubblica

Una validità che - specifica il documento - 'è la stessa prevista per la certificazione verde- 19 (Certificatodigitale dell'Ue) emessa dallo Stato italiano'. Nellaviene ...CO è perfettamente allineata ai percorsi dell'economiarelativamente alle frazioni di ...ai Comuni azionisti dividendi per circa 600 mila euro a supporto dei cittadini nell'emergenza da...Roma, 30 lug.(Adnkronos Salute) - “Per quanto riguarda i giovani, la vaccinazione è iniziata da poco, ma ad oggi il 30% dei ragazzi dai 12 ai 19 ...Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute ha emanato una circolare che regola i requisiti che i certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciati dagli Stati Terzi devono riportar ...