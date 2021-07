Città roventi | sei con il bollino rosso oggi e otto domenica

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà un weekend all'insegna del gran caldo in molteitaliane: sono 6 quelle contrassegnate per la giornata didalsecondo il bollettino del ministero della Salute che monitora ...

nuccia20 : RT @FrancoScarsell2: Sara’un weekend con il gran caldo in molte citta’.Oggi sono 6 quelle da bollino rosso.Caldo asfissiante,nelle stesse c… - LucianaDiFilip1 : Avete notato sono scomparsi i servizi sul #caldo dai #TG con questa ondata di caldo bestiale niente immagini di cit… - FrancoScarsell2 : Sara’un weekend con il gran caldo in molte citta’.Oggi sono 6 quelle da bollino rosso.Caldo asfissiante,nelle stess… - TopDoctors_it : #TopDoctorsInforma - #Weekend rovente ?? 6 le città italiane segnalate con bollino rosso dal #MinisterodellaSalute.… - GiaPettinelli : Città roventi, 6 con il bollino rosso oggi e 8 domenica - Cronaca - ANSA -

Lesalgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto. Domenica alla lista si aggiungeranno Bari e Catania. Sono invece 7 lecon bollino arancione per le giornate di venerdì ...Le' salgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto: alla lista si aggiungono infatti Bari e Catania. Oggi e domani 7sono arancioni (Bari, Bologna, Catania, Firenze, ...