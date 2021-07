Calciomercato Milan | arriva la svolta a destra

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilavrebbe deciso di puntare, a, su Josip Ilicic. Questo è quanto rivela.com: i rossoneri, infatti, vorrebbero regalare a Pioli un’alternativa di qualità da alternare con Saelemaekers. Il fantasista sloveno potrebbere a metà gennaio. L’Atalanta, però, chiede 8mln di euro, anche se Maldini e Massara sperano di poter ridurre la spesa. L’operazione potrebbe farsi in prestito con diritto o a titolo definitivo per un cifra inferiore, circa 3-4mln di euro. Ilicic, quindi, non precluderebbe l’arrivo di un trequartista. Potrebbe interessarti anche: Torino, Belotti potrebbe lasciare la ...

Gazzetta_it : Kessie, concluso l'incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti

Ascolta 'Atalanta, Ilicic e le condizioni del' su Spreaker. OK, IL PREZZO E' GIUSTO - Ilvuole Ilicic, ma a condizioni favorevoli considerando che non è più giovanissimo (lo scorso 29 ...MILANO - Tiémoué Bakayoko ha ribadito di voler tornare ale può anche aspettare fino all'ultimo giorno possibile, come la metà di agosto: ciò è dato dal fatto che la società sta riflettendo sul fatto di acquistare o meno un quarto centrocampista e in ...Il Corriere di Verona in edicola questa mattina riferisce questa mattina che per Mattia Zaccagni ci sono stati in queste settimane diversi sondaggi da parte di Napoli, Milan, Fiorentina e Atalanta, ma ...Maxi Lopez saluta il calcio giocato e appende gli scarpini al chiodo. L'attaccante argentino ex Catania, Milan, Torino e Sampdoria ha deciso che quella con la Sambenedettese è ...