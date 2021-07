Sébastien Ogier | ”Pronto ad aiutare Toyota nello sviluppo della Rally1?

(Di giovedì 29 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Il campione del mondo in carica e attuale leader del WRC,non vede l’ora di provare la nuovaYaris. La nuova natacasa nipponica debutterà al prossimo Monte-Carlo, ma ha già mosso i primi passi negli scorsi mesi con il tester ufficiale di casa, il finnico Juho Hanninen. Il L'articolo proviene da RS E OLTRE.

