Il ' dio delle acque' sconfigge il virus e conquista Tokyo L' impresa di Paltrinieri

AGI - Il 'dio delle acque' è argento vivo dopo la grande paura della mononucleosi. L'argento di Gregorio negli 800 stile libero va oltre alla consistenza della medaglia: è la dimostrazione che 'Greg' c'è, è ritornato grande dopo quella malattia che debilita e rischiava di mandare all'aria anche un'intera carriera. Gregorio lo ha chiamato "miracolo" quando ha toccato per secondo una gara incredibile, vibrante, scoppiettante della quale lui stesso è stato il grande regista sin dalle prime bracciate. Non c'è l'oro, fa lo stesso, è andato al collo del sorprendente debuttante Us Boys, Robert Finke – nel 2019 ha rischiato di dover appendere il costume al ...

