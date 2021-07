Olimpiadi di Tokyo, per il 61% degli italiani non si sarebbero dovute fare (Di mercoledì 28 luglio 2021) È tempo di Olimpiadi, e il fatto che vengano svolte in un anno dispari come il 2021 e si chiamino però Olimpiadi di Tokyo 2020 rende l’idea dell’anormalità della situazione. Si tratta di giochi olimpici senza quasi spettatori, sempre sotto la scure di possibili positività al Covid. Molto diverse dalle altre, tanto che in molti hanno avuto il dubbio sull’effettiva convenienza nel farli. E così anche molti italiani, secondo i sondaggi di SWG, pensano sarebbe stato meglio sospendere le Olimpiadi, il 61% in particolare, molti di più del 39% di giugno. E scendono dal 76% al 53% ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 luglio 2021) È tempo di, e il fatto che vengano svolte in un anno dispari come il 2021 e si chiamino peròdi2020 rende l’idea dell’anormalità della situazione. Si tratta di giochi olimpici senza quasi spettatori, sempre sotto la scure di possibili positività al Covid. Molto diverse dalle altre, tanto che in molti hanno avuto il dubbio sull’effettiva convenienza nel farli. E così anche molti, secondo i sondaggi di SWG, pensano sarebbe stato meglio sospendere le, il 61% in particolare, molti di più del 39% di giugno. E scendono dal 76% al 53% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - elebrug : RT @ilpost: Cos’è successo oggi alle Olimpiadi - effedandrea : #Tokyo2020 dopo il passaggio a vuoto con la Polonia si è rivista una buona Italia: 3-1 ad un fastidioso Giappone. B… -